سیاسة

متحدث حكومة كوردستان يعلن مثول قاتل الاستاذين الجامعيين أمام القانون

"الاستاذان الجامعيان اُستشهدا في حادث إجرامي"
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المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
کوردستان إقليم كوردستان أربيل جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الثلاثاء مثول قاتل الاستاذين الجامعيين أمام القانون لينال جزاءه العادل.

وفي وقت مبكر من اليوم، فتح طالب مفصول من جامعة سوران النار على الاستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان مما أودى بحياتهما.

وتوفي الدكتور إسماعيل عميد كلية القانون في المستشفى متأثراً بجروحه بعد إطلاق النار عليه داخل الحرم الجامعي، فيما قضى الدكتور إدريس التدريسي في كلية الهندسة على يد المهاجم نفسه. واعتقلت القوات الأمنية المجرم وأحالته إلى الجهات المختصة.

وفي بيان عزّى فيه ذوي الاستاذين، قال جوتيار عادل "نشكر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.. لاعتقال المجرم في فترة قصيرة وإحالته للمثول أمام القانون".

وأشار إلى أن الاستاذين الجامعيين اُستشهدا في حادث إجرامي.

وأكد المتحدث الحكومي أن رئيس الحكومة أعرب عن تصميمه على اتخاذ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كل الإجراءات الكفيلة للقضاء على الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين مهما كان شأنهم. اقرأ المزيد.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس مسعود بارزاني السلطات المعنية إلى الاقتصاص من المجرم الذي أقدم على قتل الأستاذين بدم بارد.

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