أمن

البيشمركة تمنع تقدماً للجيش العراقي صوب منطقة تضم حقلاً للغاز

قوة الجيش أُجبرت على الانسحاب
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان البيشمركة الجيش العراقي قادر كرم

أربيل (كوردستان 24)- منعت قوات البيشمركة، تقدماً للجيش العراقي على الطريق الرابط بين ناحية قادر كرم وقضاء طوزخورماتو، حسبما قاله قائد في القوات الكوردية.

وقال قائد قوات البيشمركة في بلدة قادر كرم محمد تشَوري في تصريح لكوردستان 24، إن قوة من الجيش العراقي وصلت إلى الطريق الرئيسي (قادر كرم – طوزخورماتو) قرب قرية نوجول.

وأشار إلى أن تلك القوة أرادت إقامة مقر ثابت في المنطقة، إلا أن قوات البيشمركة منعتها من ذلك بعد الاستفسار عن سبب تقدمها إلى المكان.

وتابع قائلاً "قالوا إنهم يريدون إقامة نقطة تفتيش بيد أن البيشمركة رفضت... وأبلغتهم بأنه لا يسمح لهم إقامة نقاط تفتيش بالقرب من تواجد القوات الكوردية".

وأشار القائد في البيشمركة إلى أن قوة الجيش أُجبرت على الانسحاب.

وتعرض حقل خورمور (كورمور) الواقع في منطقة قادر كرم إلى هجمات متكررة بالصواريخ في الآونة الأخيرة. ولم تسفر تلك الهجمات عن خسائر أو أضرار.

وسبق أن حمّل إقليم كوردستان الجماعات العراقية المسلحة الخارجة عن القانون مسؤولية ذلك، وطالب بغداد مراراً بضرورة التحرك لردع تلك المجاميع.

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