سیاسة

مطار أربيل يمنع طائرة إيرانية من الهبوط

author_image سوار أحمد
کوردستان مطار اربيل طائرة ايرانية هبوط

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة مطار أربيل اليوم الاثنين، انه تم منع طائرة إيرانية من الهبوط في المطار، لعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار لكوردستان24، "كان من المقرر أن تقوم إحدى طائرات الخطوط الجوية الإيرانية، بأول رحلة من أورمية الى أربيل، ولكن لم يُسمح لها بالهبوط في مطار أربيل، لعدم التزامها بالإجراءات القانونية".

وأضاف "منذ أربعة أيام طالبنا الخطوط الجوية الإيرانية بتقديم معلومات حول الطائرة وركابها وحمولتها كإجراء طبيعي يتم اتخاذه دائما، لكن شركة الطيران الإيرانية رفضت إعطاءنا المعلومات، لذلك لم يتم السماح لها بالهبوط".‏

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