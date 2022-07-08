الكاظمي يعلّق على حادثة اغتيال "آبي" ويستذكر مواقفه "الداعمة" للعراق

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة حادثة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وقال إن للراحل مواقف داعمة للعراق.

وتوفي آبي (67 عاما) في وقت سابق من اليوم بعد ساعات من إطلاق النار عليه، بينما كان يلقي خطاباً في حملة انتخابية بمدينة نارا الواقعة إلى الغرب من البلاد.

وكتب الكاظمي في حسابه على تويتر "نعزّي اليابان الصديقة حكومةً وشعباً وعائلة الفقيد، برحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ونستذكر مواقفه الداعمة للديمقراطية في العراق".

وأضاف أنه يشجب "بأشد العبارات" جريمة اغتياله الغادرة، وأشار إلى أن "العنف السياسي مرفوض ولا ينتج عنه سوى الدمار والمآسي لتأريخ الشعوب".

وتعتبر هذه أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق منذ محاولة انقلاب وقعت عام 1936 عندما تم اغتيال عدد من الساسة الكبار.

ينتمي آبي لعائلة سياسية ثرية وكان والده وزيراً للخارجية وجده رئيساً للوزراء.