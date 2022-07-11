هيئة الإحصاء: معظم سكان كوردستان من الفئة العمرية الشابة

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة إحصاء إقليم كوردستان، ان معظم سكان الإقليم، هم من الفئة العمرية الشابة، وذلك وفقا لبيانات واحصائيات صادرة من الهيئة.

وقالت الهيئة ان 35 بالمئة من سكان كوردستان، تقل أعمارهم عن 15 عاما، و28 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 15 و28 عاما، وغالبية سكان كوردستان من الشباب.‏

ولم يجر إحصاء سكاني لإقليم كوردستان منذ أكثر من 35 عاما، وفي العراق مر عليه ما يقرب من 25 عاما، وذلك لاسباب تتعلق بالأزمات السياسية، لكن وفقا لتقرير صدر عام 2021 عن هيئة إحصاء الإقليم، فيقدر عدد سكان إقليم كوردستان بـ 6 مليون و200 الف نسمة، بنسبة 15.3 بالمئة من سكان العراق المقدر عددهم بـ 40 مليون نسمة، و200 الف وفق إحصائية العام نفسه.

‏وبحسب بيانات وزارة التخطيط، يقدر عدد سكان محافظة السليمانية بنحو مليوني نسمة و270 ألفا، تليها أربيل التي تقدر بنحو مليوني و250 ألف نسمة، ويقدر عدد سكان محافظة دهوك بنحو مليون و650 ألف نسمة.‏