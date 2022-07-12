أربيل تحقق "زخماً سياحياً" وتجتذب نحو 158 ألف سائح في عطلة الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- حققت عاصمة إقليم كوردستان أربيل زخماً سياحياً جديداً باستقطاب أكثر من 158 ألف سائح خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش تدريجياً بعد تراجع فيروس كورونا ورفع القيود وتقديم مزيد من التسهيلات للمجموعات السياحية التي تقصد المرافق السياحية في الإقليم.

وقالت محافظة أربيل في بيان، إن عدد الذين زاروا عاصمة الإقليم وحدها، بلغ 158,883 سائحاً، مشيرة إلى نجاح الخطة السياحية التي أُعدت للعيد.

وتشتمل الخطة السياحية على تقديم التسهيلات اللازمة للسائحين القادمين إلى أربيل، والترحيب بهم في نقاط التفتيش وتزويدهم بأرقام هواتف خاصة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والمناطق السياحية بفتح أبوابها طيلة أيام العيد وعدم التلاعب بالأسعار.

ويستقبل إقليم كوردستان في الأعياد والمناسبات ومنها عيد الأضحى، مئات الآلاف من السائحين ومن مختلف المناطق العراقية والدول المجاورة.