مجتمع

أربيل تحقق "زخماً سياحياً" وتجتذب نحو 158 ألف سائح في عطلة الأضحى

يستقبل إقليم كوردستان في الأعياد والمناسبات ومنها عيد الأضحى، مئات الآلاف من السائحين
author_image Kurdistan24 اربیل
تعدّ أكبر وجهة رئيسية للسائحين القادمين من وسط العراق وجنوبه - صورة: againstthecompass
تعدّ أكبر وجهة رئيسية للسائحين القادمين من وسط العراق وجنوبه - صورة: againstthecompass
کوردستان إقليم كوردستان أربيل سياحة عيد الأضحى

أربيل (كوردستان 24)- حققت عاصمة إقليم كوردستان أربيل زخماً سياحياً جديداً باستقطاب أكثر من 158 ألف سائح خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأخذت حركة السياحة في الإقليم تنتعش تدريجياً بعد تراجع فيروس كورونا ورفع القيود وتقديم مزيد من التسهيلات للمجموعات السياحية التي تقصد المرافق السياحية في الإقليم.

وقالت محافظة أربيل في بيان، إن عدد الذين زاروا عاصمة الإقليم وحدها، بلغ 158,883 سائحاً، مشيرة إلى نجاح الخطة السياحية التي أُعدت للعيد.

وتشتمل الخطة السياحية على تقديم التسهيلات اللازمة للسائحين القادمين إلى أربيل، والترحيب بهم في نقاط التفتيش وتزويدهم بأرقام هواتف خاصة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والمناطق السياحية بفتح أبوابها طيلة أيام العيد وعدم التلاعب بالأسعار.

ويستقبل إقليم كوردستان في الأعياد والمناسبات ومنها عيد الأضحى، مئات الآلاف من السائحين ومن مختلف المناطق العراقية والدول المجاورة.

موضوعات ذات صلة
العالم

بالصور | "جيمس ويب" يسبر أعماق الكون بمشاهد ملونة ومبهرة
  2 ساعات
کوردستان

بالصور | إعادة "حقيبة أموال" لسائحة فقدتها في أحد منتجعات كوردستان
  4 ساعات
العالم

النفط يتراجع واليورو يلامس نقطة التعادل مع الدولار
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف