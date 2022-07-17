أمن

خمسة قتلى من حزب العمال في قصف شنته مسيّرة تركية غرب الموصل

"العجلة كانت تقل خمسة أفراد بينهم امرأة وقد قتلوا جميعاً"
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موقع القصف
موقع القصف
العراق الموصل نينوى طائرة تركية مسيرة حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأحد أن خمسة من عناصر حزب العمال الكوردستاني قتلوا في قصف شنته طائرة مسيّرة تركية غب الموصل.

وقالت المديرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن الهجوم وقع في الساعة 02:30 بعد الظهر وتحديداً قرب مدخل الشام إلى الغرب من الموصل.

بوابة الشام لا تبعد كثيراً عن محيط سنجار
بوابة الشام لا تبعد كثيراً عن محيط سنجار

وأضافت أن معلوماتها تشير إلى أن القصف استهدف سيارة كانت تقل خمسة من مسلحي حزب العمال الكوردستاني وأدّى إلى مقتل خمسة مسلحين بينهم امرأة.

وفي سياق ذلك، قال مصدر أمني لكوردستان 24، إن المركبة كانت تتحرك في المنطقة الفاصلة ما بين قرية دجلة وحي التنك، في موقع لا يبعد كثيراً عن محيط سنجار.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته. ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور أطلعت عليها كوردستان 24 سيارة مدنية وقد بدت محترقة بالكامل.

وفي الآونة الأخيرة، استهدفت تركيا بطائرات مسيّرة أو مقاتلات حربية مواقع وسيارات تابعة لحزب العمال داخل الأراضي العراقية.

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