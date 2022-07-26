الحكومة العراقية تتخذ قرارات تشمل درجات وظيفية ودوراً للفقراء

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء عدداً من القرارات وبضمنها استحداث درجات وظيفية وتخصيصات مالية لبناء دور واطئة الكلفة للفقراء.

وذكر مجلس الوزراء العراقي في بيان أنه قرر الموافقة على "بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للعوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وأن يكون البيع بالسعر الحقيقي مع مراعاة أحكام القرار التشريعي (120 لسنة 1980)".

كما قرر مجلس الوزراء "الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي دفعة (2019-2020)، والدفعات اللاحقة على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية".

واشترط المجلس أن "يقدم المتعين تعهداً خطياً بعدم التقديم إلى دراسة البكالوريوس إلا بعد إكمال (10) سنوات خدمة فعلية في الحقول الإنتاجية دون تمويل أي مبالغ من وزارة المالية".

ووجه مجلس الوزراء وزير المالية بـ"استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة لتعيين المشمولين بالقرار، على أن يتولى وزير النفط تعيين المذكورين، بعد أن يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي أخذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم وفقاً لاحتياجات وزارة النفط".

كذلك وافق مجلس الوزراء "على إحالة المشروع الخاص بإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة استثمار بغداد"، كذلك قرر أن تموّل وزارة المالية محافظ واسط بملياري دينار... لإنشاء دور واطئة الكلفة ويعتبر برنامجاً خاصاً في الموازنة التشغيلية".