من التحرير إلى الاحتفالات.. الصدر يحدد مسار مظاهرة "لم يسبق لها مثيل"

أربيل (كوردستان 24)- حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت المقبل موعداً لمظاهرة سبق أن وصفها بأنها ستكون "مليونية".

وحث التيار الصدري جميع العراقيين على الزحف من كل المحافظات باتجاه بغداد دعماً لاعتصام أنصارهم خارج البرلمان في المنطقة الخضراء.

ولا يزال الصدريون يعتصمون في المنطقة الخضراء المحصنة للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه خصومهم في الإطار التنسيقي الذين اعتصموا عند جسر يؤدي إلى المنطقة المحصنة.

وقال الصدر في تعليق نقله عنه ممثله صالح محمد العراقي "تقرّر تحديد موعد المظاهرة في يوم السبت القادم على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير أولاً في الساعة الخامسة عصراً ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".

وأضاف أن قرار انطلاق المظاهرة الجديدة جاء بعد "جلسة نقاشية مطوّلة"، وشدد في الوقت نفسه على أن تكون "سلمية ولم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".

ويصر أنصار الإطار التنسيقي، المؤلف من قوى سياسية مقربة من طهران، على تشكيل الحكومة الجديدة واستئناف جلسات البرلمان رغم اعتراض الصدريين.

وهذه أحدث حلقة في سلسلة احتجاجات أثارت مخاوف من اندلاع اضطرابات وتصادمات إذا استمر الجمود السياسي المستمر منذ نحو عشرة أشهر.

وحل الصدر أولاً في الانتخابات الأخيرة، لكنه لم ينجح في تشكيل حكومة خالية من القوى التي تدعمها إيران، وبعد ذلك سحب نوابه من البرلمان.

ويقول الإطار التنسيقي إنه ماضٍ في تشكيل الحكومة الجديدة حتى لو استدعى عقد جلسات البرلمان خارج المنطقة الخضراء في بغداد.