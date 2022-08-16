سیاسة

الكاظمي يكلف وزير النفط بمهام وزير المالية بالوكالة

علي علاوي أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استقالته من منصبه
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وزير النفط إحسان عبد الجبار
وزير النفط إحسان عبد الجبار
العراق العراق الكاظمي إحسان عبد الجبار علي علاوي

أربيل (كوردستان 24)- كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزير النفط بالوكالة.

واستقال وزير المالية علي علاوي من منصبه في حكومة تصريف الأعمال لأسباب لم تذكر لغاية الآن، لكنها تأتي بعد تلميحات أطلقها الوزير سابقاً بوجود "ضغوط" تمارس عليه.

وقال مصدر مطلّع لكوردستان 24، إن علي علاوي أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم استقالته من منصبه، مبيناً أن الكاظمي وافق عليها.

يأتي هذا في وقت تداولت وسائل إعلام تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن علاوي ينوي ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما دفعه للاستقالة تمهيداً لذلك.

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