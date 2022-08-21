اقتصاد

البنك المركزي العراقي: إحتياطي الذهب وصل الى 131 طن

الاحتياطي النقدي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن البنك المركزي العراقي أنه يتوقع وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي، و زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طناً.

وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف لوكالة الانباء العراقية اليوم الاحد "إن ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي"، متوقعاً "وصول الاحتياطي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي".

وأشار نائب المحافظ الى أن احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً، وان الاحتياطي النقدي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار.

وأضاف "ان الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر, وانما يتم من خلال فترات طويلة".

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