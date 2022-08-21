مسرور بارزاني يشيد بمشاريع الطاقة البديلة في كوردستان ويدعو لزيادة الاهتمام بها

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد وزارة الكهرباء، واستقبله وزير الكهرباء كمال محمد صالح.

وبعد ذلك، أشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بالوزارة بحضور الوزير ووكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء نبذة عن أعمال وأنشطة الوزارة وخططها، إلى جانب عمل الوزارة في إطار برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة، كذلك وجّه شكره لرئيس الحكومة على دعمه القوي لوزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين على أكمل وجه.

كما تطرق وزير الكهرباء إلى الخطوات الإصلاحية، وتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية، والقضاء على التجاوزات، وتحسين الإيرادات، والعدّادات الذكية.

وفي سياق ذلك، أشاد رئيس الحكومة في كلمة له، بالتقدم الجيد الذي أحرزه موظفو وزارة الكهرباء، ضمن جزء من العملية الإصلاحية، بشأن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وأشار إلى أن القطاع الكهربائي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين. وعلى ضوء ذلك، وجّه رئيس الحكومة وزارة الكهرباء ببذل أقصى جهودها وإعداد الخطط والاستعدادات اللازمة لضمان توفير الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة مستقبلاً، وهو ما يتطلب من المواطنين التعاون مع الحكومة ومساعدتها بهذا الشأن.

وأوضح رئيس الحكومة أنه من أجل تحسين الوضع الكهربائي وتقديم مزيد من الخدمات إلى المواطنين، يجب منع الهدر الكهربائي والتجاوز على الطاقة الكهربائية وينبغي على المواطنين التعاون مع بعضهم بعضاً ومع الحكومة، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء وتسديد الرسوم بصورة منتظمة ومستمرة، لكي تتمكن الحكومة من توفير جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء وتوفيرها للمواطنين بشكل أفضل.

وبيّن رئيس الحكومة أن التشكيلة الوزارية التاسعة لم تقم بأي زيادة فيما يخص الضرائب أو الرسوم على المواطنين بأي شكل من الأشكال، بل عملت على تنظيمها، وقال أيضاً إن المهمة الرئيسية لهذه التشكيلة الوزارية تتمثل في خدمة مواطني إقليم كوردستان دون تمييز.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته إزاء التحول الذي تشهده وزارة الكهرباء في بناء عدد من المشاريع التي تعمل بالطاقة الشمسية، ودعاً إلى مزيد من الاهتمام بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة البديلة والنظيفة والصديقة للبيئة.