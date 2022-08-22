بمشاركة العراق.. قمة عربية خماسية في مصر

‏ أربيل (كوردستان 24)- تشهد مدينة العلمين اليوم الاثنين، قمة عربية خماسية بقيادة مصرية دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضم قادة 5 دول وهي: مصر والامارات والبحرين والعراق والأردن.

وتمثل القمة امتدادا للعديد من اللقاءات التي عقدها القادة العرب على مدار الشهور الماضية، للتنسيق والتشاور وتوافق الرؤى فيما بينهم.

وتعقد القمة العربية الخماسية اليوم الاثنين، بمدينة العلمين بمرسى مطروح، بحضور الرئيس السيسي "البلد الداعي لعقد القمة" - الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن - مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق - والشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين.

وتبحث القمة التطورات الراهنة في العالم العربي في ضوء الأزمات والمشاكل الحالية ومنها تداعيات وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية، على دول المنطقة، والأزمة الراهنة في العراق، والأوضاع على كل من الساحة الفلسطينية والليبية واليمنية، وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور مصر اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً، أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة.

وتابع المصدر أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة، سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة، وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلا عن عزمها في تعزيز دور ومكانة العراق عربيا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية بمشاركة الدول ذاتها، إلى جانب قادة عرب آخرين.