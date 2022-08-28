أمن

قوات الأمن تحبط تفجيراً انتحارياً وتصيب مهاجماً بجروح في كركوك

هذه أحدث حملة عسكرية تنفذها قوات الأمن العراقية في إطار المرحلة السادسة من عملية "الإرادة الصلبة"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق كركوك قوات الأمن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد إحباط تفجير انتحاري وجرح مهاجم يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك.

وهذه أحدث حملة عسكرية تنفذها قوات الأمن العراقية في إطار المرحلة السادسة من عملية "الإرادة الصلبة" في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة، إن العملية أدت إلى "مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وجرح آخر".

ونُفذت العملية في منطقة ليلان جنوب شرق كركوك.

وأضافت أن طيران الجيش نفذ أربع ضربات جوية في المنطقة، فيما عثرت القوات البرية على مخبأين لخلايا داعش وضبطت 21 عبوة ناسفة وحزاماً ناسفاً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. كذلك أعلنت قوات الأمن العثور على "حقل ألغام تالف".

وكثيراً ما تنفذ قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية وأمنية في محيط كركوك لتعقب خلايا داعش التي لا تزال تنشط في مناطق نائية عديدة.

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