صالح: الانتخابات المبكرة مخرج للأزمة.. ولا بد من "حلول جذرية" بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء إن الانتخابات قد تحل التوترات السياسية وتفتح طريقاً للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر، كما طالب في الوقت نفسه بإطلاق حوار جاد بين بغداد وأربيل لإنهاء الخلافات العالقة.

وأضاف صالح في كلمة متلفزة أن الأزمة السياسية لم تنته ولكن من الضروري وقف العنف، وأردف قائلاً "علينا الإقرار بان المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".

وأشار إلى أن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة"، داعياً الإطار التنسيقي إلى "التواصل مع سماحة السيد الصدر لتهدئة النفوس".

وقال صالح إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال والتصادم والتناحر".

وأكد أن "الانتخابات الماضية لم تُحقق ما يأملهُ المواطن في الإصلاح الحقيقي، وواجهت الإشكالات والتحديات في التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، واستقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة".

كما تطرق برهم صالح إلى الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، وقال إن "بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان هي الأخرى باتت غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير، وأوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم بسبب المماطلة والترحيل للمشاكل".

وتابع "يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يضع حلولاً جذريةٍ دائمةٍ لا ترقيعية، ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع المواطنين ولا يزج قوتهم في الخلافات السياسية".