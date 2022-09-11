سیاسة

المقاتلات التركية تستهدف سيارتين في سنجار

author_image سوار أحمد
الصورة من الأرشيف
الصورة من الأرشيف
کوردستان سنجار قصف تركي سيارتين حزب العمال الكو

أربيل (كوردستان24)- استهدفت المقاتلات التركية اليوم الأحد، سيارتين في منطقة "باري" شمال قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وقال مراسل كوردستان 24 ماهر شنكالي، ان الطائرات التركية قصفت سيارتين تابعتين لعناصر وحدات حماية سنجار (اليبشة) الموالية لحزب العمال الكوردستاني غرب ناحية سنوني، شمال قضاء سنجار.

واضاف شنكالي ان القصف ادى الى تدمير السيارتين ومقتل عدد من الأشخاص كانوا يستقلون السيارتين.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني أن الجيش التركي استهدف مركبة تابعة لوحدات حماية الشعب بطائرة بدون طيار.

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