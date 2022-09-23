سیاسة

السعودية تذّكر بـ"الشراكة الحقيقية" مع كوردستان وتعد بعلاقة تحقق أفضل المنجزات

إقليم كوردستان يحظى بـ"تقدير خاص ومحبة" عند السعودية.
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القنصل العام السعودي لدى أربيل محمد سليمان العسيري
القنصل العام السعودي لدى أربيل محمد سليمان العسيري
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أربيل (كوردستان 24)- أشاد القنصل العام السعودي لدى أربيل محمد سليمان العسيري اليوم الجمعة بـ"الشراكة الحقيقية" التي تربط بلاده بإقليم كوردستان، وقال إن هذه العلاقة من شأنها أن تحقق أفضل المنجزات.

وقال العسيري في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني السعودي إن قنصلية بلاده توجه شكرها إلى الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني "على كل ما يقدمونه إلى القنصلية من تعاون وشراكة حقيقية".

وأضاف أن تلك العلاقة تسهم في تحقيق "أفضل النتائج والمنجزات"، مبيناً أن ذلك يدل على مكانة قيادة السعودية وشعبها في قلوب قادة كوردستان.

وبيّن العسيري أن العلاقة بين بلاده والعراق "راسخة وأزلية"، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان العراق يحضر بكل الحب في هذه العلاقة كمكون أساسي في جمهورية العراق الشقيقة".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يحظى بـ"تقدير خاص ومحبة" عند السعودية.

ويحتفظ إقليم كوردستان بعلاقات طيبة مع السعودية في مختلف المجالات. ولطالما دعمت الرياض الإقليم في ملف النازحين واللاجئين.

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