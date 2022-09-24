إقليم كوردستان يعلن فارق سعر نفطه مع "سومو" وحجم ديونه للشركات للعالمية

أربيل (كوردستان 24)- قال مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان اليوم السبت إن الإقليم يبيع نفطه الآن بسعر أقل من شركة التسويق العراقية (سومو) بثلاثة دولارات فقط.

وبلغت مبيعات نفط في الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 37 مليوناً و618 ألف برميل بمتوسط سعر بلغ 100.38 دولار للبرميل، وفق تقرير نشرته حكومة الإقليم بعد تدقيقه من شركة ديلويت العالمية.

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن إقليم كوردستان حقق تقدماً كبيراً في مجال بيع النفط إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يبيع الآن بسعر أقل بثلاثة دولارات من شركة سومو، مبيناً أن نفط الإقليم كان يباع في السابق بسعر أقل بكثير مما عليه الآن.

وأضاف أن التشكيلة الوزارية التاسعة سددت لغاية الآن أكثر من ملياري دولار إلى الشركات العالمية، مؤكداً أن الحكومة لا تزال مدينة لتلك الشركات بنحو خمسة مليارات دولار.

وتحدث حملان عن جهود الحكومة بشأن تمويل الرواتب، قائلاً إن نحو 48 بالمئة من إيرادات النفط مخصصة لرواتب الموظفين الكوردستانيين، بينما كان التخصيص لا يتعدى 30 بالمئة في السابق.

وفيما يتعلق بانسحاب شركات النفط العالمية بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا، قال حملان "لم تنسحب أي شركة... الشركات تزاول عملها في إنتاج النفط وبيعه".

وشدد حملان على أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تماماً بالمبادئ الدستورية والقانونية في بيع النفط، واصفاً جميع الضغوط التي تمارس على الإقليم بأنها "غير دستورية".

وبحسب تقرير ديلويت بلغ إجمالي إيرادات إقليم كوردستان من النفط في الربع الثاني من العام الجاري ثلاثة مليارات و776 مليون دولار.

كما بلغت القيمة الإجمالية للنفط المباع نحو ثلاثة مليارات و789 مليون دولار، منها أكثر من 2.217 مليار دولار أُنفقت على تسديد الديون ونفقات الإنتاج والمبيعات للنفط.

هذا وبلغ إجمالي صافي الإيرادات المعادة إلى الخزينة الحكومية أكثر من 1.571 مليار دولار، والتي ستخصص لتمويل الرواتب وتنفيذ المشاريع.