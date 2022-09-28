سیاسة

11 نائباً مستقلاً يرفضون حضور جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على استقالة الحلبوسي

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العراق العراق جلسة البرلمان مقاطعة

أربيل (كوردستان24)- امتنع 11 نائباً مستقلاً عن حضور جلسة البرلمان العراقي المقرر انعقادها اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال النواب في بيانٍ لهم: "نعلن لشعبنا الكريم، عن رفضنا لحضور جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء، ورفضنا لنهج التوافق والمحاصصة، ولن نكون جزءاً من الصراع الحالي".

قرار النواب برفضهم حضور الجلسة، جاء وفق البيان، "لإعطاء الفرصة لتشكيل حكومة حكومة مستقلة قوية بعيدة عن قيادة البلد إلى بر الأمان والشروع بتغيير حقيقي".

ويؤكّد الحلبوسي أن قرار استقالته من رئاسة البرلمان "كانت تراوده مع مجلس النواب الجديد"، مشيراً إلى أنه "لم يناقش القرار مع زعماء الكتل السياسية".

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