قصفٌ عنيف يطال مقرات 3 أحزابٍ كوردية في إقليم كوردستان والحرس الثوري يتبنّى الهجوم

أربيل (كوردستان24)- تعرّضت مقرات ثلاثة أحزابٍ كوردية إيرانية في إقليم كوردستان، الأربعاء، لقصفٍ بالصواريخ ومسيّراتٍ مفخخة إيرانية، أسفرت عن وقوع ضحايا.

عمليات القصف استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني إيران (ب.د.ك.أ) في قضاء كويسنجق بأربيل، أسفرت عن وقوع شهيدين وسبعة جرحى، بينهم أطفال، في حصيلةٍ أولية بحسب هاوكار علي، المدير الإعلامي لصحة كويسنجق.

بينما أكّد الحزب استشهاد اثنين من أعضائه، وإصابة آخرين.

كما استهدفت مسيّرات مفخخة مقر حزب كوملة الكوردي المعارض لإيران في قرية زركويزلة التابعة لمحافظة السليمانية.

في وقتٍ تعرض مقر حزب الحرية الكوردستاني في ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، لقصفٍ مماثل.

قائد حزب الحرية الكوردستاني، حسين يزدانبنا، قال لـ كوردستان24، إن القوات الإيرانية شنت هجمات عنيفة على مقر حزبه، مشيراً إلى وقوع "خسائر فادحة".

في غضون ذلك، أرسلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان سيارات إسعاف وفرق طوارئ إلى قضاء كويسنجق، معلنةً استعداد مستشفيات أربيل لاستقبال الجرحى.

وتبنّى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الذي بدأ عند الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي، مؤكّداً أنه استخدم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية الانتحارية في عمليات القصف التي تسببت باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

ويقول الحرس الثوري في بيانه، إنه يستهدف مقرات ما أسماها بـ "التنظيمات الإرهابية" داخل إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، بينما تستمر المدفعية الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، بقصف عددٍ من المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة أربيل، على سفوح جبال بربزين وسقر ومراعي هورني في بلدة برادوست.