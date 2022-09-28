ألمانيا تدين القصف الإيراني على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نددت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء بالقصف الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق عدة في إقليم كوردستان.

وقالت الخارجية في بيان "تدين الحكومة الألمانية الهجمات... بالطائرات المسيرة والصواريخ في محافظتي السليمانية وأربيل بإقليم كوردستان".

وأضافت أن تصعيد إيران أمر مفروض، وقالت إنها تنظر "بقلق كبير إلى الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان العراق على خلفية الاحتجاجات السياسية الداخلية في إيران".

ودعت الخارجية الألمانية إيران إلى "وقف الهجمات فوراً".