سیاسة

ألمانيا تعلن تحقيق تقدم في الإصلاحات القائمة بمفاصل وزارة البيشمركة

"أنجزنا إصلاحات مهمة للغاية في وزارة البيشمركة"
author_image Kurdistan24 اربیل
القنصل الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر
القنصل الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر
کوردستان إقليم كوردستان البيشمركة إصلاحات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القنصل الألماني لدى إقليم كوردستان كلاوس شترايشر اليوم الأحد تحقيق تقدم ملحوظ في الإصلاحات القائمة في وزارة البيشمركة.

وألمانيا جزء من مشروع قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا في تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، لإصلاح وزارة البيشمركة بصورة شاملة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها تنضوي تحت قيادة موحدة.

وقال القنصل في مقابلة مع كوردستان 24، إن حكومة الإقليم قدمت دعماً وإسناداً كبيرين فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الخاصة بوزارة البيشمركة.

وأضاف "أنجزنا إصلاحات مهمة للغاية في وزارة البيشمركة".

وأشار إلى أن "الحكومة الألمانية الجديدة دعت البرلمان إلى تمديد مهمة القوات الألمانية في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن بلاده تؤدي "دوراً مهماً" لإحلال الاستقرار في العراق.

ومضى يقول "العسكريون الألمان شركاء حقيقيون للجيش العراقي والبيشمركة".

وحث الدبلوماسي الألماني على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية في العراق، وتابع قائلاً "إيجاد مخرج للأزمة السياسية مهم بالنسبة لألمانيا".

كذلك جدد إدانته للهجمات الأخيرة التي شنها إيران على إقليم كوردستان بالطائرات المسيّرة والصواريخ والتي أودت بحياة 13 شخصاً على الأقل.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

السفير الألماني لدى العراق: علاقاتنا مع كوردستان تتوسع يوماً بعد آخر
  59 دقائق
کوردستان

مكافحة الإرهاب تكشف تفاصيل الهجوم على "المعسكر التركي" في نينوى
  21 ساعات
العراق

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه أتراك شمال شرق الموصل
  22 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف