سیاسة

السفيرة الأمريكية لدى بغداد تندد بالهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

author_image سوار أحمد
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کوردستان السفيرة الامريكية بغداد المنطقة الخضراء هجمات

أربيل (كوردستان 24)- دانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، الهجمات الصاروخية التي استهدفت المنطقة الخضراء اليوم الخميس، واسفرت عن وقوع إصابات بين المنتسبين الأمنيين والمدنيين.

ونشرت رومانوسكي على موقع تويتر "إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي".

وأضافت "يجب على الشعب العراق إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط. مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف".

وقالت خلية الإعلام الأمني ان 9 صواريخ كاتيوشا، سقطت اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

واكد البيان إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب العراقي الواقع ضمن المنطقة الخضراء، اليوم لانتخاب رئيس جمهورية العراق.

 

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