سیاسة

وزير النقل العراقي يفتتح مطار كركوك الدولي

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزير النقل مطار كركوك ناصر الشبلي

أربيل (كوردستان 24)- افتتح وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، ممثلاً عن رئيس الحكومة، اليوم الأحد، مطار كركوك الدولي، بحضور عددٍ من المسؤولين رفيعي المستوى في المحافظة.

ومن المقرر أن يبدأ المطار اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة إلى العراق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويُعدُّ مطار كركوك الذي أنشئ  في سبعينيات القرن الماضي، من أضخم القواعد الجوية العراقية التي استُخدِمت كقاعدةٍ لانطلاق الطائرات في الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988.

 كما اتخّذته القوات الأمريكية إبّان إطاحة نظام صدام حسين عام 2003، مقراً أساسياً لها في مدينة كركوك، حتى انسحابها منه نهاية 2011.

وفي عام 2018، قررت الحكومة العراقية تحويل المطار الذي كان يسمى قاعدة كركوك الجوية، إلى مطارٍ مدني عن طريق الاستثمار.

وتعدُّ محافظة كركوك التي تبعد نحو 265 كم عن العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

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