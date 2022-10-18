سیاسة

"إدارة الدولة" يُحدّد موعد التصويت على الحكومة المقبلة

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العراق ائتلاف ادارة الدولة مجلس النواب العراقي التصويت

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ائتلاف إدارة الدولة، عن عزمه على دعوة مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسةٍ يوم السبت القادم،   للتصويت على الحكومة الاتحادية الجديدة بكامل أعضائها.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ له الإثنين، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خُصّص لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيانٍ للائتلاف تابعته كوردستان 24.

وبحث الائتلاف المكوّن من الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، الإطار التنسيقي، تحالف العزم، تحالف السيادة، وكتلة بابليون، آخر المستجدات السياسية للبلاد، وضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة".

وكان محمد شياع السوداني، قد كُلِّف في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي شهده العراق، في أعقاب انتخاباتٍ نيابية أجريت في اكتوبر تشرين الأول 2021.

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