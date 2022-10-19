سیاسة

مسعود حيدر يرجح تمرير نصف حكومة السوداني السبت المقبل

"تتضمن هذه الاتفاقيات بناء دولة اتحادية وتشكيل مجلس الاتحاد وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسعود حيدر مستشار الرئيس مسعود بارزاني
مسعود حيدر مستشار الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان العراق مسعود حيدر مستشار الرئيس بارزاني حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- رجح مسعود حيدر مستشار الرئيس مسعود بارزاني مساء اليوم الأربعاء تمرير نصف حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت المقبل.

وقال حيدر في مقابلة مع كوردستان 24 إن "التصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني حُدد في يوم السبت المقبل"، متوقعاً "التصويت على نصف التشكيلة الوزارية في حال لم تعالج الخلافات بين القوى السياسية الشيعية بشأن توزيع الحصص".

وأضاف أن الكورد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة وتتمثل بالخارجية، والإعمار، والبيئة، والعدل، مؤكداً أن "حكومة السوداني لن تنجح في حل المشاكل العالقة ما لم تلتزم القوى السياسية باتفاقياتها".

وتابع "تتضمن هذه الاتفاقيات بناء دولة اتحادية وتشكيل مجلس الاتحاد وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتنفيذ المادة 140 من الدستور وتنمية المحافظات السنية وخروج القوات المسلحة من مراكز المدن".

وفي جزء آخر من مقابلته، قال حيدر "وقعنا اتفاقية ثنائية مع الإطار التنسيقي نصت على مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن التي يشدد عليها الرئيس بارزاني"، مبيناً أن "التوافق يكون في التشريعات، والشراكة في رسم سياسة وإدارة الدولة، والتوازن بين المكونات".

وأشار إلى أن "القوى السياسية الشيعية أكدت للرئيس مسعود بارزاني عزمها على معالجة القضايا الجوهرية"، مؤكداً على "ضرورة بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين أربيل وبغداد".

وحول منصب رئاسة الجمهورية، قال مسعود حيدر إن "قرار التصويت لصالح الدكتور عبد اللطيف رشيد صدر من المرجعية السياسية الكوردستانية مسعود بارزاني".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ودولة القانون وبعض القوى في الإطار التنسيقي على مستوى الأشخاص، صوتوا للدكتور عبد اللطيف رشيد"، كذلك لفت إلى أن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية صوتت لمرشحها برهم صالح.

موضوعات ذات صلة
العراق

إخلاص الدليمي: الحزب الديمقراطي سيحصل على ثلاث وزارات في حكومة السوداني
  48 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني: استراتيجية "المستقبل الرقمي" من أبرز أولويات حكومتي
  3 ساعات
العراق

أمير قطر للسوداني: ندعم مساعي الحكومة العراقية القادمة
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف