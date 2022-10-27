البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- منح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المتضمنة 21 وزيراً.

وكان السوداني، قد تقدّم، الثلاثاء، بطلبٍ رسمي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لعقد جلسة منح الثقة لتشكيلته الوزارية اليوم الخميس.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي شهده العراق، تخللته خلافات بين مختلف الأحزاب السياسية، من أبرزها الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

بدأت الخلافات بعد انتخابات عام 2021 التشريعية، عندما فاز التيار الصدري بأكبر المقاعد البرلمانية بـ 73 مقعداً، وسعيه لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها.

شرارة اندلاع الأزمة كانت برغبة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وإصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض حكومة توافقية.

في خطوةٍ منه لأبعاد الأطراف السياسية المحسوبة على إيران، والمتمثلة بأحزاب الإطار التنسيقي، عن الحكومة العراقية.

لكن الصدر أخفق في مشروعه، رغم تحالفه مع أحزابٍ أخرى ضمن تحالف إنقاذ الدولة، الذي ضمّ إضافةً إلى التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، ليمضي بسحب نوابه الـ 73 من البرلمان.

تلك الخطوة المفاجئة، جعلت الإطار التنسيقي صاحب الكلمة الأولى بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن صار يمثل الكتلة الأكبر.

سعى الإطار إلى فرض مرشحه محمد شياع السوداني لتكليف الحكومة، لكن الصدر بقي في المرصاد، ورفض بشدة السوداني، لقربه من نوري المالكي أبرز خصوم الصدر.

ومع اشتداد الخلافات السياسية، وفي أعقاب محاولة انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس للبلاد، اعتصم أنصار الصدر داخل البرلمان وفي المنطقة الخضراء، رفضاً لتشكيل حكومةٍ يقودها الإطار.

لكن الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، بعد دخول سرايا السلام (الذراع العسكري للتيار الصدري) على الخط ومحاولتها حماية اعتصامات أنصاره في "الخضراء".

قبل أن يأمر الزعيم الصدري جميع مواليه بإخلاء البرلمان وجميع المباني الرسمية التي احتشدوا داخلها.

وفي الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان العراقي عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد، الذي كلّف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وتضمّ الحقيبة الوزارية التي وافق عليها البرلمان العراقي:

1. فؤاد حسين وزير الخارجية

2. حيان عبد الغني السواد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط

3. محمد علي تميم نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط

4. طيف سامي محمد الشكرجي وزير المالية

5. ثابت محمد سعيد وزير الدفاع

6. عبد الأمير الشمري وزير الداخلية

7. أثير داوود الغريري وزير التجارة

8. رزاق محيبس السعداوي وزير النقل

9. عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية

10. صالح مهدي الحسناوي مطلب وزير الصحة

11. عباس جبر عبادة وزير الزراعة

12. أحمد محمد حسين وزير الشباب والرياضة

13. إبراهيم ياسين الجبوري وزير التربية

14. خالد شواني وزير العدل

15. زياد علي فاضل الرزيج وزير الكهرباء

16. هيام عبود فاضل وزير الاتصالات

17. أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

18. إيفان فائق جابرو وزير الهجرة والمهجرين

19. خالد بتال الجغيفي وزير الصناعة والمعادن

20. نعيم ياسر العبودي وزير التعليم العالي

21. أحمد الفكاك وزير الثقافة والسياحة والآثار



22. وزير الإعمار والإسكان (تأجيل التصويت عليه)

23. وزير البيئة (تأجيل التصويت)