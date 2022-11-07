البنك المركزي يقرر التوقّف عن التعامل بالدولار مع 4 مصارف عراقية

أربيل (كوردستان 24)- قرر البنك المركزي العراقي، التوقف عن التعامل مع عملة الدولار الأمريكي مع أربعة مصارف، وجواز التعامل معها بالعملات الأخرى.

وقال المركزي العراقي في بيانٍ له، الأحد، "لأغراضٍ تدقيقية، تقرّر إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي للمصارف (..) مع جواز التعامل معهم بالعملات الأخرى".

ووفق البيان الذي تابعته كوردستان 24، فإن قرار المركزي العراقي يشمل مصرف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القابض الإسلامي للاستثمار والتمويل.

كذلك شملت القائمة، مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار.

ولم يذكر البيان، أي تفاصيل أخرى عن أسباب القرار الذي أصدرته دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي، والموقّع باسم عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقتٍ سابق، إيقاف نشاط شركة أنوار الديوانية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية لمدة 6 أشهر، بسبب مخالفتها أحكام ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة.