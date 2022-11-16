السوداني يشكل "لجنة استثنائية" تضم البصري لمواجهة ملفات الفساد "الكبرى"

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه بتوجيه مباشر من محمد شياع السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقاً للمنهاج الوزاري، وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء تشكيلاً استثنائياً بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وأضاف البيان أن الهدف من تشكيل الهيئة هو "تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها".

وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء وجه كذلك "بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات".

ولفت إلى أن من يترأس الفريق هو "المدير العام في وزارة الداخلية السيد عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري)".

وتابع البيان أن "إجراءات عمل الفريق ستكون توفير الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان".