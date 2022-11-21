الخزعلي يرفض "انتهاك السيادة" ويدعو لنشر القوات الاتحادية على الحدود

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، إلى تمكين القوات الأمنية الاتحادية من بسط سيطرتها على الحدود المشتركة مع دول الجوار.

وكتب قيس الخزعلي في حسابه على تويتر قائلاً "لا تكفي عبارات الإدانة والاستنكار لبيان موقفنا المبدئي الثابت في رفض التجاوز على سيادة بلدنا، وانتهاك حرمة أراضيه".

ودعا الخزعلي "الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار، عبر تمكين القوات الأمنية الاتحادية من بسط سيطرتها على الحدود، والقيام بواجباتها في تأمينها، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

وأكد ضرورة "تجهيز وتطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية، لحماية الأجواء من الانتهاكات المتكررة".

تصريحات الخزعلي تأتي بعد أن قصفت إيران بعد منتصف الليلة الماضية مواقع تابعة لأحزاب كوردية معارضة تقول طهران إنها مسؤولة عن الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

ومثل غيره من الاعتداءات السابقة، أدانت حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وعواصم عربية وغربية هجمات اليوم وطالبت بوقفها فوراً.