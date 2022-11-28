جوتيار عادل: الوفد الحكومي الكوردستاني يسعى لتثبيت 17 بالمئة من حصة الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الاثنين إن أربيل جدّية للتوصل إلى اتفاق مع بغداد، مشدداً على ضرورة أن تكون حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية 17 بالمئة.

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان أمس الأحد إلى بغداد في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

وقال جوتيار عادل في حديث لكوردستان 24، إنه "تم تقديم كل التقارير والبيانات اللازمة إلى وزارة المالية العراقية".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون الاتفاق بين أربيل وبغداد "وفقاً لمبادئ الدستور".

وأكد أن المباحثات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مستمرة".

ولفت إلى أن "وفد إقليم كوردستان سيلتقي بكل القوى السياسية العراقية"، مشيراً إلى أن "الوفد سيبقى في بغداد للاستمرار في إجراء المباحثات".

وعقد الوفد الحكومي سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لبحث عدد من الملفات، وفي مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.

وتشكلت حكومة السوداني نتيجة اتفاق بين معظم القوى السياسية السنية والشيعية والكوردية، وسيقع على عاتقها تنفيذ بنود الاتفاق بما في ذلك حسم الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبين أربيل وبغداد تاريخ حافل بالخلافات المتراكمة منذ سنوات خاصة تلك المتعلقة بملفات النفط والطاقة والموازنة المالية والأراضي المتنازع عليها بالإضافة إلى ملفات خلافية أخرى.