وزارة التخطيط تعلن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الأربعاء عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وذلك بهدف الوصول إلى معالجات جذرية لهذه القضايا.

وذكرت وزارة التخطيط في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "لجنة الأمر الديواني 22151 لسنة 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، والمكلّفة بحل القضايا العالقة مع إقليم كوردستان، عقدت اليوم، اجتماعها الأول في بغداد، بحضور وفد إقليم كوردستان العراق برئاسة وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود".

وأضاف البيان أن اللقاء الذي سادته الأجواء الإيجابية "طرح القضايا العالقة بين الجانبين لاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة، وقضايا أخرى".

وأكد أن الجانبين اتفقا على "معالجة القضايا العالقة، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب".

وأشار إلى أنه تمخض عن الاجتماع "تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة".

وشدد على أنه "ستتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا".

ولفت إلى أن "اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيأة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى مدير شركة سومو".

وأجرى وفد حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022، سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، وذلك في يومه الرابع من زيارته إلى بغداد.

ووصل وفد حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد الماضي إلى بغداد، في أول زيارة له منذ أن تسنمت الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني مهامها.

وتهدف الزيارة إلى حل المشاكل بين أربيل وبغداد، خاصة في مجال الموازنة والنفط.

ويتألف الوفد من وزراء المالية والثروات الطبيعية بالوكالة والتخطيط ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان.