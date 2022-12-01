الأمم المتحدة تسعى لجمع 51,5 مليار دولار للمساعدات الانسانية

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً من أجل جمع 51,5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وصرح مارتن غريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحافيين أن "العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني" يتم إطلاقه على مستوى العالم.

وستحتاج الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى 51,5 مليار دولار (49,6 مليار يورو) العام المقبل، لتمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في 68 دولة.

مع ذلك، لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى جميع المحتاجين إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم في المجموع إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليونا في 2022.

وقال غريفيث إن 339 مليون شخص "هذا رقم ضخم ومحبط".

وأوضح آسفا أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت "ذروة" في أعقاب جائحة كوفيد-19 لم تتضاءل منذ ذلك الحين.

وقال إن "الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار (...) من باكستان إلى القرن الإفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءا من أوروبا إلى ساحة معركة".

واضاف أن "أكثر من مئة مليون شخص نزحوا في العالم"، مشيرا إلى أن كل هذا "يضاف إلى الدمار الذي ألحقه الوباء بالأكثر فقرا في العالم".

ويتوقع غريفيث أن يتبع العام 2023 مسار 2022.