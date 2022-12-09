رئيسة المجر تعرب عن تطلع بلادها إلى تطوير علاقاتها "القوية" مع العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعربت رئيسة المجر كاتالين نوفاك اليوم الجمعة عن تطلع بلادها إلى تطوير علاقاتها "القوية" مع العراق، مشددةً على أهمية عودة العراق إلى دوره الحيوي في المنطقة والعالم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل اليوم الجمعة في قصر بغداد رئيسة جمهورية هنغاريا كاتالين نوفاك.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "آليات تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات".

وأعرب عبد اللطيف رشيد "عن تطلّع العراق لتمتين علاقات الصداقة مع جمهورية هنغاريا، وإدامة التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الشعبين الصديقين".

وتحدث الرئيس العراقي "عن الوضع الأمني في العراق الذي شهد تطوراً كبيراً نتيجة تضحيات العراقيين التي قدمت من أجل بلدهم، كذلك تعاون الأصدقاء ومساندتهم للقوات الأمنية".

وأكد "على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تقديم العون للنازحين الذين تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية، والإسراع في حسم هذا الملف وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها".

من جانبها أشارت رئيسة المجر إلى "العلاقات القوية التي تربط البلدين"، معربة "عن تطلع بلدها لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون وبما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين".

وأكدت نوفاك "على أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم"، مشيرةً إلى "التحسن الأمني الذي شهده، وجددت موقف بلادها الداعم لجهود العراق في الحفاظ على استقراره وأمنه".

وأكد البيان أن الجانبين تطرقا "إلى التعاون الثقافي القائم بين العراق وهنغاريا"، حيث أكد الرئيسان "على أهمية تطويره وبما يعزز علاقات الصداقة الثنائية".

وأشارت رئيسة هنغاريا في هذا السياق إلى "الطلبة العراقيين الذين يدرسون هناك وحرص حكومة بلادها على توفير كل سبل النجاح لهم".

ودعا الرئيس العراقي حسبما أفاد البيان إلى "زيادة أعداد الطلبة العراقيين في هنغاريا لإكمال الدراسات العليا وتوفير الأمن والسلامة لهم، بالإضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين بغداد وبودابست".

وتابع البيان أن "الرئيسة نوفاك وجهت خلال اللقاء دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة هنغاريا، وقدم عبد اللطيف رشيد شكره على الدعوة".