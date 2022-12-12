سیاسة

وفد إقليم كوردستان يحضر اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة موازنة 2023

بغداد تشكّل ثلاث لجان لـ"تصفير" جميع المشاكل العالقة مع أربيل
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وفد إقليم كوردستان يحضر اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
وفد إقليم كوردستان يحضر اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد
العراق العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد اليوم الاثنين وفداً إقليم كوردستان لمناقشة ملفات عدة وفي مقدمتها مشروع موازنة 2023.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اليوم الاثنين بحضور الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وأكد فؤاد حسين على أهمية "حل جميع المسائل الاقتصادية العالقة" بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان أصدرته مكتب فؤاد حسين أن الاجتماع ناقش مسودة قانون المُوازنة العامة الاتحادية.

وأشار إلى أن وزيرة المالية طيف سامي تطرقت إلى أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مشيرة إلى "أهميّة الاتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كوردستان".

وأشار وزير التخطيط إلى توجه الحكومة "من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمنه المنهاج الحكوميّ لها".

وأشار الوزير إلى "تشكيل ثلاث لجان مشتركة مهمة تعنى الأولى بمناقشة مُشترَكة لقانون المُوازنة العامة للدولة، والثانيَّة تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المُشترَكة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدوديَّة وما يتعلق بها"، حسبما جاء في البيان.

هذا وأكد وزير الماليَّة والاقتصاد في حكومة الإقليم على عزم حكومته في تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة.

كما أشار فؤاد حسين إلى "وجود الأرضية المُشترَكة والرغبة الوطنيَّة لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار".

ويتألف وفد إقليم كوردستان من وزيري المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، ورئيسي ديوان الرقابة، وديوان الرئاسة، وممثل إقليم كوردستان في بغداد.

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