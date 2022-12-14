اقتصاد

العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

غالباً ما تكون الكميات في المناقصات العراقية اسمية
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق قمح العراق

أربيل (كوردستان 24)- طرح العراق اليوم الأربعاء مناقصة لشراء كمية اسمية 50 ألف طن من قمح الطحين، حسبما قاله متعاملون أوروبيون.

ونقلت وكالة رويترز عن المتعاملين الأوروبيين قولهم إن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الأحد 18 من الشهر الجاري.

وكثيراً ما يطلب العراق توريد القمح من المنشأ الأمريكي أو الكندي أو الأسترالي على غرار السنوات السابقة لسد النقص الحاصل مع إزياد الطلب.

والكميات في مناقصات العراق اسمية وغالبا ما يشتري أكثر مما هو مطلوب فيها.

وغالباً ما تكون الكميات في المناقصات العراقية اسمية، وكثيراً ما يشتري البلد أكثر من المنصوص عليه في المناقصة.

ويُرجح أن يحتاج العراق إلى استيراد مزيد من القمح.

 

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