واشنطن ترصد مكافأةً ضخمة لمن يدلي بمعلوماتٍ عن قياديٍ بارز في "القاعدة"

أربيل (كوردستان 24)- رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأةً ضخمة بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلوماتٍ عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة، إبراهيم البنا، الملقب بـ "أبو أيمن المصري".

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن على حسابها في تويتر، "يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلوماتٍ عن إبراهيم البنا، المعروف أيضاً باسم أبو أيمن المصري".

ويعدُّ البنا الأب الروحي ومؤسس جهاز مخابرات تنظيم القاعدة والتي تتهمها واشنطن بالضلوع في عديد العمليات الإرهابية في اليمن وأمريكا.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قد ادعت في أكتوبر 2011 قتل البنا مع 6 آخرين، وأكدت الحكومة اليمنية ذلك، قبل أن تتراجع واشنطن عن خبر مقتله وتدرجه كإرهابي عالمي.

وظل البنا المولود في مصر عام 1965، لسنواتٍ طويلة المفتاح لتنقّلات أعضاء القاعدة، بفضل قدرته على تزوير الوثائق والأوراق الرسمية والتي ساهمت في عدم قدرة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية والعربية على كشف أفراد التنظيم وتعقبهم.

وغادر البنا الحاصل على ليسانس شريعة وقانون من الأزهر، مصر عام 1993، قبل وصوله إلى اليمن، هرباً من ملاحقة الشرطة المصرية لأعضاء تنظيم “الجهاد الإسلامي” و”طلائع الفتح” عام 1992.

وانتقل البنا، الذي شغل منصب مسؤول الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، من جماعة “الجهاد الإسلامي”، إلى “القاعدة”، بعد تأسيسه على يد زعيمه أسامة بن لادن الذي قُتِل على يد القوات الأمريكية عام 2011 بباكستان.