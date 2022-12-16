الناتو: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة أن روسيا "تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا".

وقال ستولتنبرغ إنه "ينبغي على الحلفاء في الناتو أن يواصلوا مد أوكرانيا بالأسلحة حتى يدرك الرئيس فلاديمير بوتين أنه عاجز عن الفوز في ساحة المعركة"

وبعد عشرة أشهر تقريباً على غزو موسكو لجارتها المؤيدة للغرب، ألحقت القوات الأوكرانية بالكرملين سلسلة من الهزائم سمحت بإستعادة أجزاء كبيرة من البلاد.

لكن ستولتنبرغ يؤكد أنه "ما من مؤشر يدل على أن بوتين تخلى عن هدفه بالسيطرة على أوكرانيا".

ومضى يقول في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب ألا نستخف بروسيا، فهي تستعد لحربٍ طويلة، وتحشد مزيداً من القوات وهي مستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيدٍ من الأسلحة والذخائر".

وأضاف "يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب لفترة طويلة ويشن هجمات جديدة".

ووفرت دول حلف شمال الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات ساعدتها في الصمود في وجه القوات الروسية.

وتابع ستولتنبرغ "من المُرجح جداً أن تنتهي هذه الحرب على طاولة المفاوضات كغالبية الحروب، وأي حل يجب أن يضمن لأوكرانيا أن تبقى دولة سيدة ومستقلة".

واعتبر أن "السبيل الأسرع للتوصل إلى ذلك هو دعمها عسكرياً لكي يدرك الرئيس بوتين أنه عاجز عن الفوز على أرض المعركة وأن عليه أن يجلس ويتفاوض بحسن نية".