علوم وتكنولوجيا

"ماسك" يتعهّد بالتنحّي عن رئاسة تويتر في حالةٍ واحدة فقط!

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العالم ايلون ماسك تويتر الرئيس التنفيذي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المليادير الكندي، الأمريكي الجنسية، إيلون ماسك، الأربعاء، أنه سيتنحّى عن منصب الرئاسة التنفيذية لمنصة تويتر، بمجرد أن يجد شخصاً "غبياً" يتولى المنصب.

وقال ماسك في تغريدةٍ له، "سأستقيل من منصبي رئيساً تنفيذياً، بمجرد أن أجد شخصاً غبياً بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم".

وكان مالك تويتر قد أجرى، الاثنين، استفتاءاً عبر المنصة، سأل خلاله المتابعين البالغ عددهم 122 مليون: "هل أتنحّى؟"، في إشارةٍ إلى ترك منصبه من الرئاسة التنفيذية.

وصوّت في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 17.5 مليون مستخدم، لصالح تنحّيه، بعد أن قالوا "نعم" بنسبة 57.5 من المشاركين.

ويواجه ماسك منذ شرائه تويتر بـ 44 مليار دولار، انتقاداتٍ كثيرة، بسبب محاولته التعديل في سياسة الإشراف على المحتوى في المنصة.

ومنذ استحواذه على تويتر، سرّح المليادير الأمريكي، الكندي الأصل، نحو نصف العاملين في المنصة، كما حاول فرض رسومٍ مقابل علاقة التحقق الزرقاء.

وتتّهم منظماتٌ حقوقية مدنية، المالك الجديد لـ تويتر، باتّخاذ خطواتٍ من شأنها تغذية خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

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