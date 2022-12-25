في الطريق للانضمام إلى الناتو.. السويد تعلن تسليم تركيا 3 مطلوبين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن بلاده أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين، في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووقعت تركيا والسويد وفنلندا في 28 يونيو حزيران الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف شمال الأطلسي، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأكّد "بيلستروم" أن السويد ستتخذ خطوات قانونية بمجرد الكشف عن أدلة ووثائق تتعلق بأعضاء تنظيم غولن وحزب العمال الكوردستاني أو تنظيمات أخرى.

وتتّهم أنقرة، خصوصاً السويد وفنلندا، بالتساهل مع حزب العمال الكوردستاني وحلفائه، على غرار وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا.

وقال وزير الخارجية السويدي، إن التعديلات الدستورية التي أقرّتها بلاده في إطار المذكرة الثلاثية، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وفق وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن الحكومة ستعرض على البرلمان في 7 مارس آذار المقبل مشروع قانون لإجراء تعديل على قانون العقوبات، لتجريم التعريف والترويج لأنشطة إرهابية والتلويح بأعلام التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن "تعديل الدستور ليس بالمهمة السهلة لأي بلد، لكننا نقوم بذلك لأننا ملتزمون بتحسين قدراتنا على مكافحة الإرهاب"، مشدداً أن تلك التعديلات الدستورية والقانونية "ستبدد الكثير من مخاوف تركيا".

وفي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، سارعت فنلندا والسويد للتقدم إلى عضوية ناتو في مايو أيار الماضي، وصادقت دول الحلف -باستثناء المجر وتركيا- على انضمام البلدين، ويحتاج الأعضاء الجدد في الحلف إلى موافقة على انضمامهم بالإجماع.