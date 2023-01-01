باستثناء إقليم كوردستان.. العراق يسجّل نحو 33 ألف حريق عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- شهد العراق خلال عام 2022، اندلاع نحو 33 ألف حريق في حوادث متفرّقة بمختلف أنحاء البلاد، باستثناء إقليم كوردستان.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيانٍ لها، الأحد، إن تلك الإحصائيات شملت اندلاع الحريق "داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها".

وأضاف "بلغت مجموع حوادث الحرائق (32477) حادث خلال عام 2022".

وبحسب البيان الذي تابعته كوردستان 24، فإن العاصمة بغداد "تصدّرت بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة، وتصدر جانب الرصافة على جانب الكرخ بعدد الحوادث".

في وقتٍ، سجّلت كركوك أقل المحافظات في أعداد حوادث الحريق، بعد أن بلغ عدد الحرائق المسجّلة "906 حريقاً، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وتصدّر الالتماس الكهربائي قائمة الأسباب التي أرجعتها مديرية الدفاع المدني لحدوث الحرائق، بعد تسجيل 13297 حالة، نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية، لتشكل 47% من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق.