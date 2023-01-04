إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار والبنك المركزي يصدر توجيهات جديدة

أربيل (كوردستان24)- إرتفع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي من جديد في بورصة بغداد أربيل، ما أدى الى عدم إستقرار التعاملات التجارية في السوق العراقية.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي ليصل الى 156.000 دينار لكل 100 دولار أمريكي في بورصة أربيل اليوم الاربعاء.

وقال مراسل كوردستان24 هوشمند صادق "عدم إستقرار سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي أدى الى عدم استقرار السوق التجارية في أربيل".

وبلغ سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي في بورصة أربيل يوم أمس الثلاثاء 152.700، لكنه عاد ليرتفع من جديد الى 156.000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي اليوم الاربعاء.

أما البنك المركزي العراقي فقد أصدر تعليمات جديدة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث ذكر بيان للبنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء جاء فيه " تقرر إلغاء العمل بالفقرة (1/ثالثاً) من ضوابط بيع العملة الأجنبية لسنة 2021، وعدم أرسال بيانات المشاركين بالمنصة الإلكترونية للتحويلات المالية إلى دوائر الضرائب والجمارك".

وأضاف بيان البنك المركزي العراقي "ان الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك ستقومان بدورهما الأصولي وفق قوانينهم والتعليمات الخاصة بتنظيم عملهم باستيفاء الرسوم الواردة إلى العراق في المنافذ الحدودية".