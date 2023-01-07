خليجي 25.. إيران تحتج أمام الفيفا بسبب "تسمية وهمية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم السبت أنه سيحتج أمام الفيفا على استخدام "تسمية وهمية" لبطولة خليجي 25.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه "بعد استخدام كلمة وهمية بدلاً من اللقب التاريخي للخليج الفارسي في مسابقات كأس الدول العربية، نؤكد على أن اللقب الخليج الفارسي باق من أقدم المصادر التاريخية.. وسوف نعبر عن احتجاج إيران على الاتحاد العالمي لكرة القدم".

وأضاف "من الواضح أن الخليج الفارسي هو اسم أصلي وتاريخي تم استخدامه بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وفي الأطالس التي تحتوي على خرائط قديمة وخرائط تاريخية".

وأكد أنه بناءً على ذلك، سيرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم الوثائق ذات الصلة إلى FIFA من أجل تصحيح "المسارات غير العادلة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".

وأذهل حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في ملعب جذع النخلة بالبصرة الجماهير الكروية العراقية والعربية إلى درجة أن البعض وصفه بأنه عرض عالمي.

وتميز حفل الافتتاح بعرض متسلسل لحضارة العراق وتاريخه عبر العصور الماضية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية، وانتهى الحفل بعروض نارية ملأت سماء البصرة، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 65 ألف مشجع من العراق ودول المنطقة.

وبعد نهاية حفل الافتتاح أقيمت على ملعب البصرة الدولي المباراة الافتتاحية للبطولة بين العراق وسلطنة عمان، وانتهت بالتعادل السلبي.