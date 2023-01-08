برلماني إيراني منتقداً السوداني والصدر بسبب "الخليج العربي": عليهما الاعتذار

أربيل (كوردستان 24)- انتقد نائب في مجلس الشوري الإيراني (البرلمان) اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر لاستخدامهما عبارة "الخليج العربي" عشية انطلاق بطولة خليجي 25.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن النائب ولي الله بياتي قوله إن استخدام الصدر والسوداني عبارة الخليج العربي "الوهمية" بدلاً من تسميته الأصلية "الخليج الفارسي" تمثل "تحركاً غريباً".

وتابع "الخليج الفارسي كان دائماً وسيظل الخليج الفارسي عبر التاريخ"، زاعماً أن "الشعب العراقي بالتأكيد غير راضٍ عن هذه التصريحات".

ودعا البرلماني الإيراني زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي إلى "الاعتذار".

وقبل ذلك، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق من أمس السبت أنه سيحتج أمام الفيفا على استخدام "تسمية وهمية" لبطولة خليجي 25.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه "بعد استخدام كلمة وهمية بدلاً من اللقب التاريخي للخليج الفارسي في مسابقات كأس الدول العربية، نؤكد على أن اللقب الخليج الفارسي باق من أقدم المصادر التاريخية.. وسوف نعبر عن احتجاج إيران على الاتحاد العالمي لكرة القدم".

وأذهل حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في ملعب جذع النخلة بالبصرة الجماهير الكروية العراقية والعربية إلى درجة أن البعض وصفه بأنه عرض عالمي.

وتميز حفل الافتتاح بعرض متسلسل لحضارة العراق وتاريخه عبر العصور الماضية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والمؤثرات البصرية، وانتهى الحفل بعروض نارية ملأت سماء البصرة، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 65 ألف مشجع من العراق ودول المنطقة.