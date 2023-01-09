مجتمع

السعودية: لا قيود على أعداد الحجاج وأعمارهم هذا العام

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الاثنين إن بلاده لن تفرض قيوداً على أعداد الحجاج هذا العام.

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي عن الربيعة قوله إن حج هذا العام لن يشترط فيه حد أعلى للعمر، لافتاً إلى أن الفريضة "عادت بدون قيود أو شروط".

وتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60 بالمئة.

وذكرت مصادر سعودية أن حج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن السلطات لن تفرض أيضا قيودا على أعمار الحجيج.

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