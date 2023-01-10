ریاضة

خليجي 25| حامل اللقب والعنابي في مواجهةٍ لحسم التأهّل للدور الثاني

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من مباراة العراق والسعودية خليجي 25
من مباراة العراق والسعودية خليجي 25
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أربيل (كوردستان 24)- يواجه المنتخب البحريني، حامل اللقب، المنتخب القطري "العنابي" لخطف بطاقة التأهّل إلى الدور نص النهائي من خليجي 25، عندما يلتقيان الثلاثاء في ستاد الميناء الأولمبي بالبصرة.

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البحرين الثاني، بعد أن تفوق "العنابي" في الجولة الافتتاحية، السبت الماضي، بهدفين دون رد على حساب الكويت، بينما فاز البحرين بنتيجة 2-1 على الإمارات.

وستكون مواجهة، اليوم الثلاثاء، حاسمة لتأهل أيٍّ منهما، فيما سيضطران للانتظار حتى الجولة الثالثة الأخيرة في حال التعادل أو خسارة أحدهما.

وأمس الاثنين، حقق المنتخب العراقي الفوز على السعودية بهدفين دون رد ضمن المجموعة الأولى، بينما حسم عُمان المباراة لصالحه بثلاثة أهداف لهدفين على حساب اليمن الذي يتذّيل ترتيب المجموعة بدون أية نقاط.

 

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