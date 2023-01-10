فيديو| "قتال شوارع" في مباراة كرة قدم

أربيل (كوردستان 24)- تحوّلت مباراةٌ لكرة القدم في كوستاريكا إلى "قتال شوارع"، بعد أن تبادل اللاعبون الركلات واللكمات على المستطيل الأخضر وخارجه.

وبدأت "المعركة" في الدقيقة 26 من المباراة التي جمعت ناديي "غواناكاستيكا" و"ليبيريا" في الدوري المحلي، عندما كان الأخير متقدّماً 2- 1، في مشهدٍ وُصِف بأنه "وصمة عار على كرة القدم الكوستاريكية".

وشارك في القتال الذي لم يُعرَف سببه، عدد كبير من لاعبي الفريقين الذين فرّقتهم قوات الأمن، لتُستكمل بعدها المباراة التي انتهت بتعادلٍ إيجابي 3 – 3.

وكثيراً ما تشهد مباريات كرة القدم لأندية أمريكا اللاتينية، أحداثاً مماثلة، خاصة في الدوري الأرجنتيني الذي يعد أكثر الدوريات المحلية التي تشهد أعمال عنف سواء بين اللاعبين أو الجمهور.