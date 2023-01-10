إقليم كوردستان والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام الأردني لدى أربيل فؤاد المجالي سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والأردن.

وكتب دزيي على حسابه في تويتر قائلاً "استقبلنا القنصل العام الأردني فؤاد المجالي، وتبادلنا معه وجهات النظر إزاء المستجدات الراهنة في كوردستان والعراق والمنطقة عامة".

وأضاف أن اللقاء سلط الضوء على أواصر الصداقة الراسخة بين الشعبين الكوردستاني والأردني.

وتابع "اتفقنا على استثمار المزيد من السبل لتعزيز العلاقات في شتى المجالات".