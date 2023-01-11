فرنسا تعلن عدم استبعاد إدراج "الثوري الإيراني" على قوائم الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عدم استبعاد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

يتزامن ذلك، مع دعوةٍ صريحة من دول أعضاء في الاتحاد إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مع توقعات باتخاذ بريطانيا القرار في الأسابيع المقبلة.

وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران خلال الأشهر الماضية في ظل تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تشارك فيها فرنسا.

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وكانت فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام هذا المسعى، عقب مزيد من وقائع الإعدام لمحتجين هذا الأسبوع، بحسب رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في مؤتمرٍ صحفي، "نظراً لاستمرار هذا القمع، تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، من دون استثناء أي منها".

من جانبها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، عبر "تويتر" إنّ إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب "مهم ومنطقي على الصعيد السياسي".

وإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، يعني أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره علنا ستصبح كلها جرائم جنائية.