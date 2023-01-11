مسرور بارزاني والسوداني يبحثان عددا من الملفات

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات، وذلك خلال الزيارة التي يجريها رئيس حكومة الإقليم الى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إستقبل اليوم رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء حضره عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، حيث من المقرر ان يعقد مسرور بارزاني والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع كبار القادة في بغداد.

وسيتم خلال اللقاءات تناول جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسرور بارزاني إلى بغداد منذ تولي السوداني رئاسة الوزراء في العراق.